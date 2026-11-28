Sezona oldukça iyi başlayan Kasımpaşa, bu gidişatını sürdürmek için devre arasında takımı güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda harekete geçen lacivert- beyazlılar, önceliği hücum hattına verdi ve hedefteki isim; Polonya ekiplerinden M. Lublin'de forma giyen 26 yaşındaki golcü Karol Czubak... 1.93 boyundaki futbolcu için kısa süre içinde girişimler başlayacak. Kasımpaşa Genel Müdürü Kazancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Czubak'ın transfer hedeflerinden biri olduğunu duyurdu.

TAKIMIN KAPTANI

Temmuz 2025'te Belçika ekibi Kortrijk'ten transfer edilen 26 yaşındaki santrforun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak kulüp 2 yıl uzatma opsiyonuna sahip. Piyasa değerini 1 sezonda yaklaşık 4.5 kat artıran tecrübeli oyuncunun Kasımpaşa'ya gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Lublin'le toplamda 17 maça çıkan ve 1.503 dakika sahada kalan golcü oyuncu, 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Karol Czubak, aynı zamanda takımın kaptanlığını da yapıyor.

112 GOLÜ VAR

Karol Czubak, Motor Lublin'de forma giydiği 50 maçta 26 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. 26 yaşındaki golcü, profesyonel kariyerinde ise 238 resmi mücadelede sahaya çıktı ve tam 112 gol, 30 asistlik performans sergiledi. Czubak, Polonya Milli Takımı'nda ise sadece 1 maçta forma giydi.

1.1 MİLYON EURO ÖDENDİ

Futbola Koszalin altyapısında başlayan tecrübeli golcü, ardından Janter Ustka'ya buradan da Bytow'a geçti. Baytow'dan bir sene sonra Lodz'un yolunu tutan Czubak, 1 sezonun ardından Gdynia'ya gitti. Burada sergilediği performans sonrasında ise Kortrjik'e 700 bin euroya satıldı. Altı ay sonra ise 400 bin euroya Lublin'e geçti.