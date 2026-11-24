Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı, lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder'ın oyuncuların gelişimine büyük önem verdiğini belirterek "Türkiye Ligi'nde çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum" dedi.

HIZLI ŞEKİLDE BİTİRDİK

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı ve Schreuder tercihine dair Ceyhun Kazancı, "Futbolda işler iyi giderken de ayrılık olabiliyor. Kötü giderken zaten herkesin malumu, illaki bir kan değişikliği oluyor. Hoca konusunu çok hızlı şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı. Kazancı, lacivert-beyazlı taraftarların "Avrupa kupalarına katılım beklentisini" adım adım ilerleyerek karşılamak istediklerini aktardı.