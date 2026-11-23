Benedyczak duble yaparak lacivert-beyazlı ekibi galibiyete taşıdı. Hadergjonaj’ın tek golü Akdeniz ekibine yetmedi. Kasımpaşa son 5 maçta hanesine 13 puan yazdırmayı başardı
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa, 29. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor 45+4. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, Adrian Benedyczak'ın 90+1. dakikada golüyle Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa hanesine 13 puan yazdırmayı başardı.