Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 5. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Claudio Winck, umut dağıttı. Sambacı defans, "Kasımpaşa, oyuncularına en iyi şartları sunuyor. Yeni hocamız Alfred Schreuder'le ilgili ilk izlenimiz çok iyi. Her maça final gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 5. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Claudio Winck, umut dağıttı. Sambacı defans, "Kasımpaşa, oyuncularına en iyi şartları sunuyor. Yeni hocamız Alfred Schreuder'le ilgili ilk izlenimiz çok iyi. Her maça final gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.