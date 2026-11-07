Paşalar gibi

Süper Lig'de 11'inci haftanın açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gaziantep FK, sezona oldukça iyi başlayan Kasımpaşa'yı konuk etti. Lacivert-beyazlılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından çıktığı ilk mücadelede oyun olarak başarılı olamasa da skoru almayı bildi. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 3'üncü dakikada Haris Hajradinovic ve 21'de penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti. Paşa 20 puana yükselirken, G.Antep, 8 puanda kaldı.

GOLÜ BULAMADIK

Gaziantep FK teknik direktörü Orhan Ak, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından, "İstediğimizi yapamadık. Aslında topun hakimiydik. Çok da kaleyi yokladık ancak bir türlü topu üç direğin arasından geçiremedik. Şanssız bir günümüzdeydik. Çok çalıştık, çok istedik ama olmadı. Şimdi milli araya giriyoruz. Milli ara dönüşünde inşallah bambaşka bir Gaziantep izleteceğiz" diye konuştu.