Kasımpaşa’da Alfred Schreuder dönemi

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Alfred Schreuder'i getirdi.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Alfred Schreuder'i getirdi. Kulüpten yapılan açıkamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti. Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.