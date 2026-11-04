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Anasayfa Kasımpaşa Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder oldu!

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder oldu!

Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik adam arayışlarına devam eden Kasımpaşa, yeni hocasını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Almanya Milli Takımı'nda görev yapan Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 21:05 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 21:16
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder getirildi.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan lacivert-beyazlılar, son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın ekibinde görev yapan Schreuder ile anlaşma sağladı.

Kasımpaşa, 54 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Alfred Schreuder!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz."

ALFRED SCHREUDER'İN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Vitesse'de yardımcı antrenör olarak başlayan Alfred Schreuder, ilerleyen yıllarda Twente, Hoffenheim, Club Brugge ve Ajax gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

Hollandalı çalıştırıcı, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain ve Al Nasr Dubai'nin yanı sıra Suudi Arabistan temsilcisi Diriyah'ı da çalıştırdı.

Schreuder, 2026 yılının mart-temmuz ayları arasında Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yardımcı antrenörlüğünü üstlendi.

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