Paşa seriye bağladı

Ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçmesine rağmen 7’nci maçta G.Saray’a deplasmanda mağlup olan Kasımpaşa, sonrasında oynadığı karşılaşmalarda yine ritim yakaladı.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçmesine rağmen 7'nci maçta G.Saray'a deplasmanda mağlup olan Kasımpaşa, sonrasında oynadığı karşılaşmalarda yine ritim yakaladı. G.Saray maçı sonrasında önce Samsun'u deviren lacivert-beyazlılar ardından Eyüp'ü mağlup etti. Paşa, son olarak da Beşiktaş'la berabere kaldı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.