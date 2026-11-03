Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yayınlanan listede Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Emre Belözoğlu da yer aldı. Belözoğlu, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İŞTE 03.11.2026 TARİHLİ DİSİPLİN SEVKLERİ

Hukuk Müşavirliği'nce 03.11.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ERZURUMSPOR FK teknik sorumlusu SERKAN ÖZBALTA'nın 31.10.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK antrenörü ZİYA AKÇEKEN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 31.10.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 31.10.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 31.10.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu SAMUEL LEO BEAT BALLET'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ kaleci antrenörü VEDAT KAPURTU'nun 30.10.2026 tarihinde oynanan TURKA ESENLER EROKSPOR-KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 31.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BURSASPOR Kulübü'nün 31.10.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü Başkanı KANİ ADEMOĞLU'nun 01.11.2026 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL SERBEST'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca02.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.-52 ORDUSPOR FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 31.10.2026 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SOMASPOR Kulübü futbolcusu FERİT BAY GÜNDÜZ'ün 01.11.2026 tarihinde oynanan SOMASPOR-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ antrenörü ÜZEYİR ÖZLER'in 01.11.2026 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ONUR DOĞA HASEKİLİ'nin 31.10.2026 tarihinde oynanan ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 31.10.2026 tarihinde oynanan İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ-KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ antrenörü BURAK DÖNMEZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ futbolcusu ÖMER BOZAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ doktoru AHMET EMRE BAYRAMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ antrenörü GÜNAL TAŞDEMİR'in aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- BİGASPOR Kulübü futbolcusu EREN MAKUL'un 01.11.2026 tarihinde oynanan BİGASPOR-ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BİGASPOR Kulübü görevlisi AHMET KAAN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BİGASPOR Kulübü görevlisi FATİH EFE HABERVEREN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BİGASPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM ÖZLENİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ-AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ idarecisi YUSUF KALKAN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ masörü ABDURRAHMAN EFE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ görevlisi ERKAN BALKİS'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ-AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 01.11.2026 tarihinde oynanan BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ görevlisi İSMAİL BUHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ idarecisi HÜSEYİN ALPER ASLAN'ın 01.11.2026 tarihinde oynanan BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.11.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.