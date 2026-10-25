Kasımpaşa coştu bir kere

Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası dinmiyor. Eyüpspor'a konuk olan Paşa, rakibini 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, 13'te Mendes, 31'de Ali Yavuz'la kaleyi yokladı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, aradığı golü 37. dakikada Adrian Benedyczak'la buldu. Yıldız forvet, Hajradinovic'in pasında sol çaprazdan ağları sarstı. Geçen hafta Samsunspor galibiyetine 1 gol, 1 asistle damga vuran 25 yaşındaki Polonyalı santrfor, 9 maçta 6 gol, 2 asiste ulaştı. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Paşa, bu sezon tek yenilgiyle ve maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı. 6'da sıfır çeken Eyüpspor ise 3 puanla sonuncu sırada kaldı.

İNANDIĞIMIZ YOLDA DEVAM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zor deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. İnandıkları yolda ilerleyeceklerini belirten Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyum, yolumuza devam edeceğiz. Önce kupa, sonra Beşiktaş maçıyla beraber çok çalışmaya ve inandığımız yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

FUTBOLUN ADALETİ YOK

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maça çok iyi hazırlandıklarını ancak kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurguladı. Dalcı, "Çok üzgünüz. Oyuncularım da çok üzgün. Yaptığımız bir hata hemen cezayı kesiyor. Futbolun adaleti biraz yanımızda olsaydı, berabere kalsaydık bile üzüleceğimiz bir maçtı" dedi.