CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kasımpaşa Kasımpaşa coştu bir kere

Kasımpaşa coştu bir kere

Geçen hafta Samsunspor’a 4 atan Paşa, Eyüp’ü de yıldız golcüsü Benedyczak’la geçti 2’de 2 yaptı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Kasımpaşa coştu bir kere

Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası dinmiyor. Eyüpspor'a konuk olan Paşa, rakibini 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, 13'te Mendes, 31'de Ali Yavuz'la kaleyi yokladı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, aradığı golü 37. dakikada Adrian Benedyczak'la buldu. Yıldız forvet, Hajradinovic'in pasında sol çaprazdan ağları sarstı. Geçen hafta Samsunspor galibiyetine 1 gol, 1 asistle damga vuran 25 yaşındaki Polonyalı santrfor, 9 maçta 6 gol, 2 asiste ulaştı. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Paşa, bu sezon tek yenilgiyle ve maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı. 6'da sıfır çeken Eyüpspor ise 3 puanla sonuncu sırada kaldı.

İNANDIĞIMIZ YOLDA DEVAM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zor deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. İnandıkları yolda ilerleyeceklerini belirten Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyum, yolumuza devam edeceğiz. Önce kupa, sonra Beşiktaş maçıyla beraber çok çalışmaya ve inandığımız yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

FUTBOLUN ADALETİ YOK

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maça çok iyi hazırlandıklarını ancak kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurguladı. Dalcı, "Çok üzgünüz. Oyuncularım da çok üzgün. Yaptığımız bir hata hemen cezayı kesiyor. Futbolun adaleti biraz yanımızda olsaydı, berabere kalsaydık bile üzüleceğimiz bir maçtı" dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor 01:14
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:11
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 01:11
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 01:11
Trabzonspor son çeyrekte yıkıldı: 90-93 Trabzonspor son çeyrekte yıkıldı: 90-93 01:11
Bir adım öndeyiz Bir adım öndeyiz 01:09
Daha Eski
Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi 01:09
Borç 36 milyarı geçti Borç 36 milyarı geçti 01:07
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 23:13