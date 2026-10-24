Paşa seri peşinde

Trendyol Süper Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Eyüpspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligdeki tek yenilgisini Galatasaray karşısında (3-1) yaşayan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, Eyüp maçında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Eyüpspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligdeki tek yenilgisini Galatasaray karşısında (3-1) yaşayan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, Eyüp maçında forma giyemeyecek.