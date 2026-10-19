Paşa gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa evinde Samsunspor'u farklı yendi: 4-1. 90 dakika boyunca üstün bir futbol sergileyen lacivertbeyazlı takım, 27'de Winck'in enfes golüyle öne geçti: 1-0. 4 dakika sonra Arous farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 45'te Coulibaly'nin golü, ilk yarının sonucunu ilan etti: 2-1. 58'de Coulibaly'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 64'te Arous takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1. 78'de Benedyczak maçın skorunu tabelaya yazdı: 4-1. Bu sonuçla Paşa puanını 13'e çıkarırken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

SÜPER GOLCÜ BENEDYCZAK&NBSP;

2026-2027 sezonuna müthiş başlayan Kasımpaşa'nın golcüsü Adrian Benedyczak, lacivert-beyazlı takımın skor yükünü çekiyor. Samsunspor karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Polonyalı golcü, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 5'inci kez ağları havalandırdı. 25 yaşındaki forvet 2 de asist yaparak 7 gole katkıda bulundu.