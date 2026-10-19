Belözoğlu: Hak ettik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hafta boyunca çok iyi çalıştıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hafta boyunca çok iyi çalıştıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. 46 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray maçı dahil olmak üzere bütün maçlara tutunduk. Oyuncularımın hepsinin emeğine sağlık. Çok önemli bir mücadele gösterdiler ve hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.