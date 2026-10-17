Kasımpaşa hazır kıta

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini lider Galatasaray karşısında deplasmanda alan Kasımpaşa, moral bozmuyor. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen son dakikalarda yediği gollerle yenilen Paşa, gözünü evindeki Samsunspor maçına çevirdi. Lacivert-beyazlılar, kötü bir dönemden geçen rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de ilk mağlubiyetini lider Galatasaray karşısında deplasmanda alan Kasımpaşa, moral bozmuyor. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen son dakikalarda yediği gollerle yenilen Paşa, gözünü evindeki Samsunspor maçına çevirdi. Lacivert-beyazlılar, kötü bir dönemden geçen rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor.