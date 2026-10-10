1000. gol Sakyi’den

Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 68. dakikada Rak-Sakyi'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Karambolde önüne düşen topu düzgün bir vuruşla filelerle buluşturan Sakyi büyük sevinç yaşadı. Bu gol Kasımpaşa'nın Süper Lig'deki 1000. golü oldu.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 68. dakikada Rak-Sakyi'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Karambolde önüne düşen topu düzgün bir vuruşla filelerle buluşturan Sakyi büyük sevinç yaşadı. Bu gol Kasımpaşa'nın Süper Lig'deki 1000. golü oldu. Kasımpaşa böylece 1000'ler kulübüne giren 15. kulüp olmayı başardı.