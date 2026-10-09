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Anasayfa Kasımpaşa Emre Belözoğlu Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi: Her yaptığımız hamlede oyun geriye gitti

Emre Belözoğlu Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi: Her yaptığımız hamlede oyun geriye gitti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulduk. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence şu an ne yazık ki bunun cezasını çekiyoruz. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 00:39
Emre Belözoğlu Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi: Her yaptığımız hamlede oyun geriye gitti

Belözoğlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir milli aradan çıkmanın iki takımı da zorladığına değinen Belözoğlu, "Maçı oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçmişti. Rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulduk. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence şu an ne yazık ki bunun cezasını çekiyoruz. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray bireysel oyuncu kalitesiyle maçı çözdü. Çok genç bir takımız. Gelişime aday oyuncularla bu takım kuruldu. Bu gece hepimiz için acı bir tecrübe oldu. Oyuncu değişiklikleri sonrası oyun geriye gitmesi benim kendime çıkarmam gereken bir ders. Bu gece için çok üzgünüm." diye konuştu.

Maç 1-1'e geldikten sonra galibiyet için oyuncu değişikliği yaptığını belirten Belözoğlu, "Bugün oyuna soktuğumuz çok ofansif ve çok beklenti içinde olduğumuz oyuncular. En çok güvendiğimiz, ön alanda yatırım yaptığımız oyunculardan ne yazık ki karşılığını alamadık. Aslında yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Soktuğumuz oyuncu profilleri de kazanma hamlesi profillerdi. Ancak beklediğimin çok altında kaldılar. Oyun geriye gitti. Son 10 dakika bizim için çok kötüydü. Üzgünüm, sorumluluk burada tabii ki bizim. Bu genç ve gelişime açık oyunculara çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu işin böyle bir maliyeti de var. Bu yola çıkarken de çetrefilli bir yol olduğunu da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BENCE 2-3 SENEDİR TÜRK FUTBOLU FAZLASIYLA KAN KAYBETTİ"

Emre Belözoğlu, son dönemde yaşananlar nedeniyle Türk futbolu adına üzüldüğünü dile getirdi.

Genç teknik adam, yaşanan sorunlarla ilgili şunları kaydetti:

"Türk futbolunda uzun senelerdir gelen problemler var. Herkes, bu yamalı, ne yazık ki acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya, bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ancak bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Bence 2-3 senedir Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini ve itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler, herkesin masumiyet karinesi önemlidir, bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur ama gelinen noktada özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş bir insan olarak üzüntü duyulacak, acı verici büyük bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm."

"HEDEFİMİZ İLK 10"

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, hedeflerinin sezonu ilk 10 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Geçen sezon son haftalara kadar ligde kalma yarışı verdiklerini hatırlatan Belözoğlu, "Geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı, çok daha genç, gelişime açık. Yapılacak hataları tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Bizim için ilk 10'un çok gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum ama geçen sene yaşadığımız o duyguyu yaşamamak da bizim için bir hedef olmalı. Bugün oyuncu grubumun, ligin en güçlü kadrolarından bir tanesi Galatasaray'la bile kafa kafaya oynayabildiğini, hatta onları çok zora sokan anlar yaşattığına şahit oldum. Bunun dakikalarını ve sürelerini artırmak, oyuncuların öz güvenini yükseltmek hem kulübün hem benim görevim. Bunu yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu, hem sıralamada hem oyuncu geliştirmede istediğimiz noktaya bizi ulaştırır." diyerek sözlerini tamamladı.

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