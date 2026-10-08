Plana sadık kalırsak G.Saray’dan puan alırız

Kasımpaşa'nın İsveçli futbolcusu Marcus Rafferty, deplasmandaki Galatasaray maçı öncesinde puan sözü verdi.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Kasımpaşa'nın İsveçli futbolcusu Marcus Rafferty, deplasmandaki Galatasaray maçı öncesinde puan sözü verdi. Trendyol Süper Lig'de namağlup olduklarının altın ıçizen 22 yaşındaki sol açık, "Oraya gidip kendi planlarımızı uyguladığımız sürece, planlarımıza sadık kaldıkça, hem biz hem takım olarak planları uyguladıkça neden puan almayalım? Ben puan alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.