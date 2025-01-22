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Kasımpaşa'da yeni dönem
Kasımpaşa'da yeni sportif direktör Mustafa Aztopal oldu. Yapılan açıklamada "2012-2015 arasında kulübümüzde icra kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, yurt içinde ve yurt dışında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonunda genel sekreter olarak görev yapan Aztopal'a başarılar diliyoruz" denildi.
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