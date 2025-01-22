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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa'da yeni dönem

Kasımpaşa'da yeni dönem

Kasımpaşa'da yeni sportif direktör Mustafa Aztopal oldu. Yapılan açıklamada "2012-2015 arasında kulübümüzde icra kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, yurt içinde ve yurt dışında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonunda genel sekreter olarak görev yapan Aztopal'a başarılar diliyoruz" denildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Kasımpaşa'da yeni dönem
Kasımpaşa'da yeni sportif direktör Mustafa Aztopal oldu. Yapılan açıklamada "2012-2015 arasında kulübümüzde icra kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, yurt içinde ve yurt dışında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonunda genel sekreter olarak görev yapan Aztopal'a başarılar diliyoruz" denildi.
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