Hakan Keleş Yasin Özcan transferini açıkladı! Aston Villa...

HAKAN KELEŞ'İN HT SPOR'A YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:



Altyapımızdan bir oyuncunun böyle çıkıp bizi temsil etmesi gurur verici. Anlaşma gereği büyük ihtimalle ikinci yarıda da bizde kalacak. Onun adına da çok seviniyorum. İnşallah orada gelişeceğini ve milli takımımızda oynayacağını umuyorum.