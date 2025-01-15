Hakan Keleş Yasin Özcan transferini açıkladı! Aston Villa...
Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa formasıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin Özcan'ın transferini Hakan Keleş resmen açıkladı. Yasin için bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da temasları olmuştu. İşte Keleş'in sözleri...
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 15:39
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Yasin Özcan'ın İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu söyledi. Keleş, genç futbolcunun iyi bir potansiyeli olduğunu belirtip, "Anlaşma gereği büyük ihtimalle ikinci yarıda da bizde kalacak" dedi.
HAKAN KELEŞ'İN HT SPOR'A YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:
ASTON VILLA NE KADAR ÖDEYECEK?
İngiliz ekibi, Kasımpaşa'ya Yasin Özcan için 7 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 1 milyon euroluk performans bonusunun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay maddesi yer alacak.
Süper Lig'de ilk maçına 16 yaşında çıkan Yasin Özcan, Kasımpaşa formasını 78 karşılaşmada giydi.
Kasımpaşa formasıyla bu sezon 18 maça çıkan genç stoper bir asist kaydetti. Yasin Özcan, A Milli Takım formasıyla alt yaş gruplarında 23 karşılaşmada oynadı.
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