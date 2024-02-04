Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 15:56 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Kasımpaşa evinde Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ali Emre, Porozo, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Novais, Augusto, Oğuz, Efecan.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye'de kalıyor...
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Luan Peres krizi! Menajeriyle görüşüldü ve...
Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman?
Kasımpaşa transferi duyurdu!
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati
Miraç Kandili önemi ve faziletleri Diyanet
EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | Gençlere faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Sevilla maçı ne zaman? 16:18
F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı 16:15
Brentford - Manchester City maçı ne zaman? Brentford - Manchester City maçı ne zaman? 15:41
Tuzla'dan kritik 3 puan! Tuzla'dan kritik 3 puan! 15:38
Erzurumspor sahasında kazandı! Erzurumspor sahasında kazandı! 15:30
Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı! Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı! 15:28
Daha Eski
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:09
Panathinaikos - Olympiakos maçı saat kaçta? Panathinaikos - Olympiakos maçı saat kaçta? 14:46
Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI 14:34
Kartal'a şok! Trabzonspor maçında yok Kartal'a şok! Trabzonspor maçında yok 13:35
Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta? 13:18
Luan Peres krizi! Menajeriyle görüşüldü ve... Luan Peres krizi! Menajeriyle görüşüldü ve... 13:10