Kasımpaşa - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Kasımpaşa evinde Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ali Emre, Porozo, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Novais, Augusto, Oğuz, Efecan.
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz.