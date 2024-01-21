Paşa 3'ledi

Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk etti. 3 maçtır kazanamayan lacivert-beyazlılar evinde 3 golle, 3 puana uzandı. Mücadelenin ilk devresi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Maç sonuna yaklaşılırken golsüz beraberlik sürüyordu. 74'te Claudio Winck sol ayağıyla harika bir kesme vuruş yaptı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Hatayspor beraberlik için yüklenirken kalesinde bir gol daha gördü. 79'da Hajradinovic'in ortasında Nuno Da Costa skoru 2-0 yaptı. 89'da Fall karşı karşıya pozisyonda skoru belirledi: 3-0. Kasımpaşa puanını 29'a çıkarırken, Hatayspor'un 3 puan hasreti 9 maça yükseldi.