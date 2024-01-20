Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Hatayspor 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kasımpaşa 2 hafta sonra kazandı

Kasımpaşa Hatayspor 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kasımpaşa 2 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk etti. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibinin gollerini Winck, Nuno Da Costa ve Fall kaydetti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa Hatayspor 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kasımpaşa 2 hafta sonra kazandı

Kasımpaşa Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Yoğun yağmur altında oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

İstanbul ekibinin gollerini Winck, Nuno Da Costa ve Fall kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Hatayspor ise galibiyet hasretini 9 hafta çıkardı.

Süper Lig'de 21. hafta sonunda Kasımpaşa puanını 29 yaptı.

Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Pendikspor'a konuk olacak.

Hatayspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: "Bu bilgiyi Icardi vermiş!" Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste
Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro...
Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Oğulcan Çağlayan'dan flaş karar! Yeni adresi...
Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! (ÖZET İZLE)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maça çıkmama cezası alan antrenörden ilginç çözüm! Maça çıkmama cezası alan antrenörden ilginç çözüm! 15:19
Beşiktaş o ismi kiralık gönderdi! Beşiktaş o ismi kiralık gönderdi! 15:10
Oğuzhan Özyakup sürprizi! Oğuzhan Özyakup sürprizi! 15:00
Bahreyn - Malezya maçı hangi kanalda? Bahreyn - Malezya maçı hangi kanalda? 14:58
Mısır'a Mohamed Salah şoku! Mısır'a Mohamed Salah şoku! 14:53
Tunus - Mali maçı ne zaman? Tunus - Mali maçı ne zaman? 14:33
Daha Eski
Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti... Arda Güler kendine hayran bıraktı! Ancelotti... 14:30
Moritanya - Angola maçı ne zaman? Moritanya - Angola maçı ne zaman? 14:29
Cezayir - Burkina Faso maçı ne zaman? Cezayir - Burkina Faso maçı ne zaman? 14:26
Ndombele dünya gündemine oturdu! Ndombele dünya gündemine oturdu! 13:53
Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman? Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman? 12:57
B.Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman? B.Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman? 12:48