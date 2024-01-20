Kasımpaşa Hatayspor 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kasımpaşa 2 hafta sonra kazandı

Kasımpaşa Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Yoğun yağmur altında oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.
İstanbul ekibinin gollerini Winck, Nuno Da Costa ve Fall kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Hatayspor ise galibiyet hasretini 9 hafta çıkardı.
Süper Lig'de 21. hafta sonunda Kasımpaşa puanını 29 yaptı.
Hatayspor ise 21 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Pendikspor'a konuk olacak.
Hatayspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.