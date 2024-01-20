Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Atakaş Hatayspor maçı | CANLI İZLE (Kasımpaşa - Hatayspor canlı anlatım)

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor maçı | CANLI İZLE (Kasımpaşa - Hatayspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta Kasımpaşa-Hatayspor maçıyla start alıyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Kasımpaşa ile son 8 maçında galibiyet elde edemeyen Hatayspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa Atakaş Hatayspor maçı | CANLI İZLE (Kasımpaşa - Hatayspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Nuno Da Costa

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Maksimovic, Kami Ahmet, Aburjania, Görkem, Dele-Bahiru, Ömer, Rivas, Strandberg

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: "Bu bilgiyi Icardi vermiş!" Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu! Dragon ne zaman istasyona ulaşacak? Kenetlenme başladı | CANLI YAYIN
Semih rekorla satılacak! İngiliz devi...
F.Bahçe'de o isim Brezilya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman?
Oğulcan Çağlayan'dan flaş karar! Yeni adresi...
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman? Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman? 12:57
B.Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman? B.Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman? 12:48
Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman? Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman? 12:43
Lecce - Juventus maçı ne zaman? Lecce - Juventus maçı ne zaman? 12:28
Salernitana - Genoa maçı ne zaman? Salernitana - Genoa maçı ne zaman? 12:26
Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro... Fenerbahçe'de cep dolduran ayrılık! Tam 35 milyon Euro... 12:26
Daha Eski
Empoli - Monza maçı ne zaman? Empoli - Monza maçı ne zaman? 12:24
Frosinone - Cagliari maçı ne zaman? Frosinone - Cagliari maçı ne zaman? 12:22
Pendikspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Pendikspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:13
Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:04
Girona - Sevilla maçı ne zaman? Girona - Sevilla maçı ne zaman? 11:51
Semih rekorla satılacak! İngiliz devi... Semih rekorla satılacak! İngiliz devi... 11:50