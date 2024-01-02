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Kasımpaşa'da gözler Kartal'da
Son 3 maçından 2 puan çıkartan Kasımpaşa, gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Teknik Direktör Sami Uğurlu, Beşiktaş maçı ile çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Uğurlu, "İstediğimiz sonuçları elde edemedik. Lige verilen ara bizim için ilaç gibi oldu. Beşiktaş sınavına kazanmak için çıkacağız. Oyuncularıma güvenim tam" ifadelerini kullandı.
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