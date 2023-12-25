Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Rizespor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki kavganın nedeni ortaya çıktı! Meğer Ali Yiğit Buruk...
Metina'ya TSK kilidi: Mehmetçik inlerini başlarına yıktı! En az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Flaş yorum! "VAR ve Icardi 3 puana engel oldu"
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya'da eşitlik bozulmadı!
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIMI 2023 | ETİ Maden 103 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye yüzde kaç zam gelecek?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman? Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman? 09:50
Avrupa devleri derbide F.Bahçeli yıldızı izledi Avrupa devleri derbide F.Bahçeli yıldızı izledi 09:43
Flaş yorum! "VAR ve Icardi 3 puana engel oldu" Flaş yorum! "VAR ve Icardi 3 puana engel oldu" 09:29
Soyunma odası koridorları karıştı! Okan Buruk... Soyunma odası koridorları karıştı! Okan Buruk... 08:59
Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı 08:55
İsmail Kartal'a sert eleştiri! İsmail Kartal'a sert eleştiri! 08:48
Daha Eski
Maç sonu olay sözler! "Korkaklar" Maç sonu olay sözler! "Korkaklar" 08:28
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:01
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:08