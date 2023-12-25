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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı sürüyor. Kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımı haberimizde...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:21 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:40
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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Da Costa.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Alikulov, Emirhan, Hojer, Varesanovic, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Gaich.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa'nın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maç saat 17.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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