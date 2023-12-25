Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Da Costa.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Alikulov, Emirhan, Hojer, Varesanovic, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Gaich.
KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa'nın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maç saat 17.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.