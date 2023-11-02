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Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşa'nın dikkat çeken istatistiği! Deplasmanda...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak Kasımpaşa, bu sezon ligde oynadığı 4 deplasman maçında da yenilmedi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:26
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Galatasaray maçı öncesi Kasımpaşa'nın dikkat çeken istatistiği! Deplasmanda...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Geride kalan 10 haftada Kasımpaşa, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle topladığı 18 puanla 5. sırada yer alırken, 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar ise 28 puanla 2. basamakta bulunuyor.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Geride kalan 10 haftanın 4'ünü deplasmanda geçiren Kasımpaşa, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, söz konusu mücadelelerde Hatayspor ve Alanyaspor karşısında sahadan 1'er puanla ayrılırken, Fatih Karagümrük ile Sivasspor'u ise mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKACAK

Kasımpaşa, yarın Galatasaray'ı yenmesi halinde üst üste 3 deplasmandan da 3 puanla dönmüş olacak. Öte yandan ligdeki son 2 müsabakasında Sivasspor ve İstanbulspor'a karşı kazanan Paşa, galibiyet serisini 3 maça taşımak için sarı-kırmızılılarla mücadele edecek.

AYTAÇ KARA GÖZ DOLDURUYOR

Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi Kasımpaşa'da en dikkat çeken futbolcu ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki 10 maçın tamamında forma giydi. İstikrarlı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu, takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Bunun yanında Aytaç, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

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