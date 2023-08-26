Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:38 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:50
Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Pendikspor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Sürpriz evliliğe ailesi karşı çıktı' denmişti... Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve yeni eşi ile paylaşım geldi!
Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan kutalmalara katılacak
F.Bahçe'den istediği oyuncu belli oldu!
Kartal'da savunmaya sürpriz aday!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 yıl sonra ilk!
Kasımpaşa'dan orta saha takviyesi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 10:43
Kasımpaşa - Pendikspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:38
Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..." Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..." 10:21
Kartal'da savunmaya sürpriz aday! Kartal'da savunmaya sürpriz aday! 10:13
F.Bahçe'de yaprak dökümü sürüyor! F.Bahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 10:05
Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? 10:05
Daha Eski
Mbappe'den Real Madrid ısrarı! Mbappe'den Real Madrid ısrarı! 09:58
F.Bahçe'den istediği oyuncu belli oldu! F.Bahçe'den istediği oyuncu belli oldu! 09:32
Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi! Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi! 08:22
Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! 07:45
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:21
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:05