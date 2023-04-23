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Kasımpaşa - Konyaspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 15:32
Kasımpaşa - Konyaspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile arabam.com Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golünü 13. dakikada Mamadou Fall kaydederken; Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6'da Mame Diouf'tan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa 33 puanda kaldı. Konyaspor ise 42 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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