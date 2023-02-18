Paşa'ya takviye

Kasımpaşa, kadrosunu Fransız orta oyuncusu Mickael Malsa ile güçlendirdi. Lacivert-beyazlı yönetim, İspanya'nın Real Valladolid takımından Fransız orta saha oyuncusu Mickael Malsa'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi. Paris'te dünyaya gelen Martinik uyruklu 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Sochaux'da başlayan profesyonel kariyerinde 205 maçta 7 gol ve 8 asisti var.