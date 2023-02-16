Haberler Kasımpaşa Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu!

Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu!

Son dakika spor haberi: Transferde ismi Galatasaray ile de anılan Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu. Gaziantep FK forması giyen deneyimli kaleci, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:29
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği arttı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar kış transfer dönemindeki ilk takviyesini savunma hattına yaptı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Aslan, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Yönetim, Kaan Ayhan takviyesi sonrası dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo transferleri sonrası sol bek bölgesini de güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe ile anlaşma sağladı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kaleci transferi de gündeme geldi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'i gündemine almıştı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'a imza atacağı konuşulan Günay'ın yeni takımı belli oldu.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

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