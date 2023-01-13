Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan transfer oluyor! Selçuk İnan'ın hedefiydi

Selçuk İnan, Kasımpaşa ile teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Yeni macerası pek de iyi başlamayan genç hoca, transferde de ilk şokunu yaşıyor. Selçuk İnan'ın mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi son anda yattı.

SELÇUK İNAN'IN FLAŞ TRANSFERİ SON DAKİKADA YATTI

Akşam'ın haberine göre Selçuk İnan'ın transferini gerçekleştiremediği o isim Yusuf Erdoğan. Trabzonspor'da gözden çıkarılan deneyimli oyuncu, Selçuk İnan'ın talebi doğrultusunda Kasımpaşa'ya imza atmak üzereydi. Ancak son dakikada çıkan pürüz sebebiyle transfer yattı.

YILDIZ FUTBOLCU BİR ALT LİGE GİDİYOR

Akşam'ın haberine göre, bunun üzerine Yusuf Erdoğan için devreye Samsunspor girdi. Spor Toto 1. Lig ekibi, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaştı. Transferin en geç birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

SELÇUK İNAN'IN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ

Kasımpaşa'daki kariyerine kupadaki Ümraniyespor maçıyla başlayan Selçuk İnan müsabakayı 2-1 kaybedip turnuvaya veda etmişti. İstanbul temsilcisiyle toplam 5 maça çıkıp 4'ünü yenilen Selçuk İnan'ın tüm mağlubiyetlerini 2-1'lik skorla alması dikkat çekti.

Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başındaki tek galibiyetini ise Alanyaspor'a karşı 4-1'lik skorla aldı.