Haberler Kasımpaşa Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ocak 2022'de Terim ile sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte görev yapmayan 37 yaşındaki çalıştırıcının Süper Lig ekibinin başına geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:43
Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Dünya Kupası arasına 15 puanla 13. sırada giren İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Kasımpaşa'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

KASIMPAŞA'DA SELÇUK İNAN SESLERİ

Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik adamlık kariyerine adım atmaya hazırlanan Selçuk İnan ile görüşüyor.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir süre Galatasaray'da görev alan Selçuk İnan, Kasımpaşa'dan gelen teklife sıcak bakıyor.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul temsilcisi ile Selçuk İnan arasında anlaşmaya varılması halinde 37 yaşındaki genç çalıştırıcı, Dünya Kupası arasının ardından takımın başına geçecek.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK TECRÜBESİ

Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlenen ve bir süredir teknik direktörlük için hazırlıklarını sürdüren Selçuk İnan, Kasımpaşa ile sözleşme imzalası durumunda ilk teknik adamlık macerasını Süper Lig'de yaşamış olacak.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

KASIMPAŞA DAHA ÖNCE DE İLGİLENMİŞTİ

Kasımpaşa, Selçuk İnan'a Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaparken teklifte bulunmuş ancak 37 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Terim'i yarı yolda bırakmamak adına bu teklifi geri çevirmişti.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

EKİBİ HAZIR

Geçtiğimiz günlerde bir verdiği bir röportajda ekibinin hazır olduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" demişti.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Futbola Çanakkale Dardanelspor altyapısında başlayan İnan, 2002 yılında A takıma yükseldi.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

3.5 sezon boyunca Çanakkale temsilcisinde forma giyen Selçuk İnan, 2006 yılında Manisaspor'a transfer oldu.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Manisa formasıyla gösterdiği başarılı performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Selçuk İnan, 2008 yılında 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Karadeniz ekibinde de başarılı performansını sürdüren eski yıldız, 2011 yılında Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Sarı-kırmızılı formayla 9 sezon geçiren Selçuk İnan, 2019/2020 sezonu sonrası aktif futbol yaşamına nokta koydu.

Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Futbolu bıraktıktan sonra o dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in ekibine katılan İnan, Ocak 2022'de görevinden ayrıldı.

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