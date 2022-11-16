Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Dünya Kupası arasına 15 puanla 13. sırada giren İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
KASIMPAŞA'DA SELÇUK İNAN SESLERİ
Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik adamlık kariyerine adım atmaya hazırlanan Selçuk İnan ile görüşüyor.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir süre Galatasaray'da görev alan Selçuk İnan, Kasımpaşa'dan gelen teklife sıcak bakıyor.
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul temsilcisi ile Selçuk İnan arasında anlaşmaya varılması halinde 37 yaşındaki genç çalıştırıcı, Dünya Kupası arasının ardından takımın başına geçecek.
İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK TECRÜBESİ
Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlenen ve bir süredir teknik direktörlük için hazırlıklarını sürdüren Selçuk İnan, Kasımpaşa ile sözleşme imzalası durumunda ilk teknik adamlık macerasını Süper Lig'de yaşamış olacak.
KASIMPAŞA DAHA ÖNCE DE İLGİLENMİŞTİ
Kasımpaşa, Selçuk İnan'a Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaparken teklifte bulunmuş ancak 37 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Terim'i yarı yolda bırakmamak adına bu teklifi geri çevirmişti.
EKİBİ HAZIR
Geçtiğimiz günlerde bir verdiği bir röportajda ekibinin hazır olduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" demişti.
SELÇUK İNAN KİMDİR?
Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.
Futbola Çanakkale Dardanelspor altyapısında başlayan İnan, 2002 yılında A takıma yükseldi.
3.5 sezon boyunca Çanakkale temsilcisinde forma giyen Selçuk İnan, 2006 yılında Manisaspor'a transfer oldu.
Manisa formasıyla gösterdiği başarılı performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Selçuk İnan, 2008 yılında 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un yolunu tuttu.
Karadeniz ekibinde de başarılı performansını sürdüren eski yıldız, 2011 yılında Galatasaray ile sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı formayla 9 sezon geçiren Selçuk İnan, 2019/2020 sezonu sonrası aktif futbol yaşamına nokta koydu.
Futbolu bıraktıktan sonra o dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in ekibine katılan İnan, Ocak 2022'de görevinden ayrıldı.