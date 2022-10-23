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Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:10
Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 14:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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