Trabzon’dan puan almak kolay değil

Kasımpaşa'da Şenol Can, altın değerinde bir puan aldıklarını söyledi. Ligde 3 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Can, "Trabzonspor'dan Trabzon'da puan almak kolay değil. Oyuncularımı kutluyorum. Maç boyunca taktik disiplinden kopmadılar."ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa'daŞenol Can, altın değerinde bir puan aldıklarını söyledi. Ligde 3 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Can, "Trabzonspor'dan Trabzon'da puan almak kolay değil. Oyuncularımı kutluyorum. Maç boyunca taktik disiplinden kopmadılar. Öne geçecek pozisyonlar da yakaladık ancak son vuruşlarda etkili olamadık. Buradan puanla ayrılmak çıkışımızı sürdürmek açısından çok önemliydi" dedi.