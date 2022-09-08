SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Mickael Tırpan'ı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tırpan'ı renklerine bağladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol kaydetti.
İŞTE KASIMPAŞA'NIN AÇIKLAMASI
Transfer 🤝📝— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 8, 2022
⁰2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Mickael Tırpan yeniden Kasımpaşamızda! pic.twitter.com/ZJui5Qk0hU