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SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Mickael Tırpan'ı transfer etti!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi bu çalışmalar kapsamında eski futbolcusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna dahil etti. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 18:11
SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Mickael Tırpan'ı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tırpan'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol kaydetti.

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