Kasımpaşa canlandı

Kasımpaşa, teknik direktör değişikliği sonrası 'CAN'landı... Lige kötü bir başlangıç yapan ve ikinci haftadaki farklı Fenerbahçe yenilgisi sonrası Sami Uğurlu ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şenol Can ile çıkışa geçti. Giresun deplasmanındaki yenilgiyle göreve başlayan genç teknik adam, geçen haftaki Hatay galibiyetini, Antdalya deplasmanındaki 3 puanla taçlandırdı: 2-0. İlk yarının son dakikasında Florent Hadergjonaj'ın penaltısı ile öne geçen İstanbul'un lacivert-beyazlı ekibi, 61. dakikada Cemali Sertel'in kendi kalesine attığı golle iyice rahatladı ve zorlu Antalya deplasmanından 3 puan çıkardı: 2-

FARKLI BİTEBİLİRDİ

Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Necati Erkmen, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erkmen, "İkinci yarı oyunu tamamen kontrol ettik. Pozisyonlara girip ikinci golü attık. Maç daha farklı bitebilirdi. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.