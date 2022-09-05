Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa canlandı

Kasımpaşa canlandı

Kasımpaşa, teknik direktör değişikliği sonrası 'CAN'landı...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Kasımpaşa canlandı

Kasımpaşa, teknik direktör değişikliği sonrası 'CAN'landı... Lige kötü bir başlangıç yapan ve ikinci haftadaki farklı Fenerbahçe yenilgisi sonrası Sami Uğurlu ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şenol Can ile çıkışa geçti. Giresun deplasmanındaki yenilgiyle göreve başlayan genç teknik adam, geçen haftaki Hatay galibiyetini, Antdalya deplasmanındaki 3 puanla taçlandırdı: 2-0. İlk yarının son dakikasında Florent Hadergjonaj'ın penaltısı ile öne geçen İstanbul'un lacivert-beyazlı ekibi, 61. dakikada Cemali Sertel'in kendi kalesine attığı golle iyice rahatladı ve zorlu Antalya deplasmanından 3 puan çıkardı: 2-

FARKLI BİTEBİLİRDİ

Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Necati Erkmen, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erkmen, "İkinci yarı oyunu tamamen kontrol ettik. Pozisyonlara girip ikinci golü attık. Maç daha farklı bitebilirdi. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika haverleri: Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara tekme attı! Maç sonrası saha karıştı
Eşi Sara Arfaoui ilham verdi İlkay Gündoğan harekete geçti! Manchester’da...
Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa Antalyaspor'u deplasmanda yendi!
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Sahanın en iyisiydi" Dikkat çeken sözler! "Sahanın en iyisiydi" 07:45
Futbolculara saldıran şahıs gözaltında! Futbolculara saldıran şahıs gözaltında! 07:12
Nkoudou fişi çekti Nkoudou fişi çekti 01:32
Gücüne 3 kattı Gücüne 3 kattı 01:30
Teşekkürler Jesus! Teşekkürler Jesus! 01:28
Kalite eksik Kalite eksik 01:28
Daha Eski
Başkentte uçan tekme Başkentte uçan tekme 01:27
Kasımpaşa Antalyaspor'u deplasmanda yendi! Kasımpaşa Antalyaspor'u deplasmanda yendi! 01:26
Galatasaray NEF 3 maç yapacak Galatasaray NEF 3 maç yapacak 01:14
Galatasaray'ın yeni ikilisi alkış topladı! Galatasaray'ın yeni ikilisi alkış topladı! 01:11
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i 01:10
Kasımpaşa canlandı Kasımpaşa canlandı 01:04