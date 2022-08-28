Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak.