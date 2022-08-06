SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.

İŞTE KASIMPAŞA'NIN AÇIKLAMASI

Transfer 🤝📝



Yeni transferimiz Recep Yemişci, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/F47wTYfrMW