SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.
İŞTE KASIMPAŞA'NIN AÇIKLAMASI
Transfer 🤝📝— Kasımpaşa (@kasimpasa) August 6, 2022
Yeni transferimiz Recep Yemişci, sağlık sponsorumuz @livhospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/F47wTYfrMW