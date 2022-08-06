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SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İstanbul ekibi, TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor'da forma giyen Recep Yemişci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:37
SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Altınordu altyapısında yetişen Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.

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