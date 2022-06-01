Haberler Kasımpaşa Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada 20 gol 8 asistlik performans sergileyen Umut Bozok, transferin gözdesi olmayı başardı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili transfer açıklaması geldi. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut'un, menajeri editörümüz Kemal Tamtürk'e çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Umut Bozok ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:26 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:42
KEMAL TAMTÜRK
Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

25 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz'dan sonra Gol Krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Bozok, ligde sergilediği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekerek milli takım kadrosuna da seçilmişti.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

UMUT BOZOK ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

Milli futbolcu Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan futbolcunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti. Bu gelişme üzerine, millî oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı."

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok, transferin de gözdesi olmayı başardı.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Yıldız futbolcunun Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Umut Bozok'un menajeri de artan transfer iddialarının ardından editörümüz Kemal Tamtürk'e açıklamalarda bulundu.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

İŞTE O AÇIKLAMA:

Türk basınında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Umut Türkiye'den kimseyle konuşmadı. Ne bir gazeteci, menajer ne de bir yönetici...

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Bilinmesi gereken ilk gerçek Umut Bozok'un Lorient futbolcusu olduğu.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Kasımpaşa Umut'un satın alma opsiyonunu kullanmadı. Umut'un Lorient ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Türkiye'den ilgilenen kulüpler var onlar doğru kişi ile görüşme sağlamadılar.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Şu an için Umut'un Lorient'a döneceğini söyleyebilirim.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Avrupa'dan kulüplerle görüşmeler var. İlerleyen günlerde bir karar verilecek.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray ilgili olarak da evet Umut Galatasaray taraftarı bir ailede büyüdü.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Ama Umut bir çocuk değil. O artık işine tutkulu bir profesyonel futbolcu.

Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer ve Galatasaray açıklaması

Umut Bozok için Fransa, İspanya ve İtalya ekiplerinin ilgisi var.

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