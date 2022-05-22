Kasımpaşa'dan gol şov!

Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Kasımpaşa, lige veda eden Altay'ı son maçta 4-2 mağlup etti. 18'de Fall'un ağlara giden golü VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 35'te serbest vuruşta Eysseric, takımını öne geçirdi: 1-0. 42'de Eysseric'in pasında Umut Bozok farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 45+1'de ise İbrahim Öztürk ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

15'İNCİ GALİBİYET

50'de Fall'un ortasında ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. 63'te Hajradinovic'in ortasında Umut Bozok'un vuruşunda, fark üçe çıktı: 4-1. 81'de Travnik'in elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Kappel, takımının ikinci golünü attı: 4-2. Süper Lig'de 15'inci galibiyetine uzanan Kasımpaşa, sezonu 53 puanla tamamladı.

UMUT BOZOK KRALLIĞA ÇOK YAKLAŞTI

Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Umut Bozok, Altay'ı da boş geçmedi. 2 gol atan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38. maçında 20. golünü kaydetti. Krallıktaki en yakın rakibi Hataylı El Kaabi, bugün Giresun'a 4 gol atmazsa Umut, sezonu gol kralı olarak noktalayacak.

HEDEFİ TUTTURDUK

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Süper Lig tarihindeki puan rekorumuzu kırmayı hedefliyorduk ve bunu başardık. Kasımpaşa, üzerine koyarak devam edecek. Hedef kovalayan bir takım olacak" dedi. Paşa daha önce en fazla 51 puan toplamıştı.

REKORLARIN MAÇI

Kasımpaşa ile Altay'ın randevusunda yeni rekorlar kırıldı. İbrahim Öztürk, Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu, (40 yaş 334 gün) oldu. Altay'ın 30 Kasım 2005 doğumlu ismi Efe Sarıkaya (16 yaş 171 gün), bu sezon ilk 11'de çıkan en genç oyuncu oldu.