Jackson Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip

STANDARD LIEGE'DE 15 GOLÜ VAR

Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı. Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.