Haberler Kasımpaşa Jackson Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip

Jackson Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip

Kasımpaşa'nın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, 11 maçta attığı 12 golle Süper Lig'e adeta damgasını vurdu. Sergilediği performans sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına giren Demokratik Kongolu forvete bu kez de Fransız devi Lyon talip oldu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:39
UĞUR SARIKAYA
Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

Kasımpaşa'nın ara transferde Belçika ekibi Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka, sergilediği performansla lacivert-beyazlıları üst sıralara taşırken, transferin de en çok konuşulan ismi haline geldi.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligde forma giydiği 11 maçta 12 gol atıp 3 de asist yapan Demokratik Kongolu forveti listesine alırken, Süper Lig'in devlerine transferde dişli bir rakip çıktı.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

Footmercato'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Jackson Muleka'nın transferi için devreye girdi.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

Devre arasında 50 bin euro karşılığında Kasımpaşa'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, Lyon'un bu rakamın çok daha üstünde bir bedel ödeyebileceği belirtildi.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

Lyon, dikkat çeken performansı sonrası Muleka için bir gözlemci atadığı ve Göztepe karşılaşmasından bu yana her maçını takip ettirdiği bildirildi.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

Haberde ayrıca, her 66 dakikada bir fileleri havalandıran Jackson Muleka'yı Kasımpaşa'nın bonservisiyle alacağı ve kısa süre sonra da Lyon'un lacivert-beyazlılarla transfer görüşmelerine başlayacağı vurgulandı.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

JACKSON MULEKA KİMDİR?

Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi. Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı. TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.

Jackson Muleka transferinde dört büyüklerin rakibi Lyon!

STANDARD LIEGE'DE 15 GOLÜ VAR

Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı. Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.

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