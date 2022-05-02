Jackson Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip

Kasımpaşa'nın ara transferde Belçika ekibi Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka, sergilediği performansla lacivert-beyazlıları üst sıralara taşırken, transferin de en çok konuşulan ismi haline geldi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligde forma giydiği 11 maçta 12 gol atıp 3 de asist yapan Demokratik Kongolu forveti listesine alırken, Süper Lig'in devlerine transferde dişli bir rakip çıktı.
Footmercato'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Jackson Muleka'nın transferi için devreye girdi.