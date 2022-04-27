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Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın kalesini koruyan ve bu sene gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Ertuğrul Taşkıran, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Kulüp nasıl bir insiyatif alırsa o konuyla alakalı saygım sonsuz. Ben de bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 19:26 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 19:48
Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe forması da giyen ve şuan Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans sergileyen Ertuğrul Taşkıran, önemli açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

Son dönemde adı Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki file bekçisi, Radyospor'da transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

Taşkıran, "Benim söyleyeceğim şey şu olur. Sonuçta ben Kasımpaşa'da çok mutluyum, sözleşmem bir yıl daha devam ediyor, kaptanlığı bana layık gördüler. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden performans arttıkça isteniyorsun. Bu da güzel bir şey. Sadece ben değil, benim gibi birkaç tane oyuncu var bu şekilde gündem olan ama ben şu anda burada çok mutluyum.

Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

İstenilmek tabii ki çok güzel ama sözleşmem devam ediyor, Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Kulübüm nasıl bir yol çizecekse, harita çizecekse o doğrultuda hareket edeceğim açıkçası. Kulübümün olumlu olumsuz her tavrının ben arkasındayım. Dediğim gibi, burada kendimi buldum, sahip çıkıyorlar, kendimi burada iyi hissediyorum. Kulüp nasıl bir insiyatif alırsa o konuyla alakalı saygım sonsuz. Ben de bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.

Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

"YABANCI KALECİLERİ KONUŞMAYACAĞIMIZ DÖNEME GİRECEĞİZ"

Süper Lig'deki iyi yerli kalecilere de değinen Taşkıran, "Şu anda Uğurcan Çakır zaten kendini kanıtladı. Altay Bayındır zaten kendini kanıtladı. Onun dışında İrfan Can vardı, şu anda Göztepe'de problem yaşadı. Ersin zaten Beşiktaş'ın kalesini rahatlıkla taşıyor. Berke var. Berke çok ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Belki son zamanlarda açığa çıkartamadı ama ben kendisini çok seviyorum hem de güveniyorum. Aslında gelen bir jenerasyon var. Böyle artık kaleciyle alakalı yabancıları konuşmayacağımız döneme gireceğiz bence. Kulüpler de fırsat veriyor. Keza Trabzonspor'da Arda diye bir kaleci var, onu da çok beğeniyorum. Şimdi yine Göztepe'de yanılmıyorsam onun da ismi Arda. O da çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk. Kaleye çok yakışıyor. Yeni Malatyaspor'da Abdülsamed var. Arkadan güçlü bir grup geliyor.

Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

İnşallah biz de onlara güzel bir örnek oluruz, onların da yolu bahtı açık olur. Çünkü yabancı kalecilerin ne vereceği pek belli olmuyor. Ligimiz dışarıdan çok kolay gözüküyor, oyuncular için de öyle. Kariyerli oyuncular geliyor ama umduklarını bulamadıkları zaman kısa sürede geri dönebiliyorlar.

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