Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!

İstenilmek tabii ki çok güzel ama sözleşmem devam ediyor, Kasımpaşa 'nın oyuncusuyum. Kulübüm nasıl bir yol çizecekse, harita çizecekse o doğrultuda hareket edeceğim açıkçası. Kulübümün olumlu olumsuz her tavrının ben arkasındayım. Dediğim gibi, burada kendimi buldum, sahip çıkıyorlar, kendimi burada iyi hissediyorum. Kulüp nasıl bir insiyatif alırsa o konuyla alakalı saygım sonsuz. Ben de bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.

"YABANCI KALECİLERİ KONUŞMAYACAĞIMIZ DÖNEME GİRECEĞİZ"

Süper Lig'deki iyi yerli kalecilere de değinen Taşkıran, "Şu anda Uğurcan Çakır zaten kendini kanıtladı. Altay Bayındır zaten kendini kanıtladı. Onun dışında İrfan Can vardı, şu anda Göztepe'de problem yaşadı. Ersin zaten Beşiktaş'ın kalesini rahatlıkla taşıyor. Berke var. Berke çok ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Belki son zamanlarda açığa çıkartamadı ama ben kendisini çok seviyorum hem de güveniyorum. Aslında gelen bir jenerasyon var. Böyle artık kaleciyle alakalı yabancıları konuşmayacağımız döneme gireceğiz bence. Kulüpler de fırsat veriyor. Keza Trabzonspor'da Arda diye bir kaleci var, onu da çok beğeniyorum. Şimdi yine Göztepe'de yanılmıyorsam onun da ismi Arda. O da çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk. Kaleye çok yakışıyor. Yeni Malatyaspor'da Abdülsamed var. Arkadan güçlü bir grup geliyor.