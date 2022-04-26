Haberler Kasımpaşa Rakibi durdurduk

Rakibi durdurduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Beşiktaş'ın önceki maçlarda çok dominant bir görüntüsü vardı. Ön bölgede oynadığımızda etkili olduk ve Beşiktaş'ı böyle durdurduk. İki kaliteli takımın, iyi mücadelesinden galip çıktığımız için mutluyum. Kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Rakibi durdurduk
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Beşiktaş'ın önceki maçlarda çok dominant bir görüntüsü vardı. Ön bölgede oynadığımızda etkili olduk ve Beşiktaş'ı böyle durdurduk. İki kaliteli takımın, iyi mücadelesinden galip çıktığımız için mutluyum. Kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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