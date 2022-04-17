Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa - Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.