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Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 12:30
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa - Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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