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Kasımpaşa - Adana Demirspor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 18:08
Kasımpaşa - Adana Demirspor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım maça, Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall ve Muleka 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu müsabakada gülen taraf 4-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 11'de Doğucan Haspolat, 45 ile 63'te Muleka ve 73'te penaltıdan Umut Bozok kaydetti.

Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, 44 puanla 11. sıraya yükselirken, Adana Demirspor ise 52 puanla 5. sırada kaldı.

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