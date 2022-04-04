Kasımpaşa tam gaz

Süper Lig'de tırmanışa geçen Kasımpaşa'nın son kurbanı Gaziantep FK oldu: 2-1. İki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta ilk kırmızı kartı İstanbul ekibi gördü. 22'de Hajradinovic oyundan atıldı. 35'te de G.Antep Djilobodji ile golü buldu. Fakat 41'de sahneye çıkan Mukela ev sahibine beraberliği getirdi.

90+7'DE GELEN ZAFER

Dakikalar 65'i gösterirken Djilobodji bu kez kırmızı kartla sahneye çıktı ve Antep'i 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalar Kasımpaşa'nın atakları ile geçerken, İstanbul ekibi istediği golü 90+7'de Hadergjonaj'ın penaltısıyla attı. Kasımpaşa böylece Süper Lig'deki son 4 maçını da kazanma başarısı gösterdi.

GURUR DUYUYORUZ

Kasımpaşa teknik sorumlusu Ümit Şengül, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi; "İlk yarı rakipten fazla koştuk, geri düşmemize rağmen golü bulduk" dedi.

KAZANMAYI HAK ETMEDİK

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut ise öz eleştiride bulundu. Bulut "Başından sonuna kadar kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu" ifadesini kullandı.