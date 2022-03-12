Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ouanes, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Cemali, Gedson, Baiano, Boyd, Boldrin, Yusuf, Pohjanpalo