Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:43
Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ouanes, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Cemali, Gedson, Baiano, Boyd, Boldrin, Yusuf, Pohjanpalo

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı CANLI İZLE! (Barça-GS) EXXEN ile Barcelona Galatasaray maçı canlı izle ekranı
Şeyma Subaşı Instagram'dan ayrılığı duyurdu! Mohammed Alsaloussi'den ayrılık nedeni dedikodu... Aldığı arabayı geri istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor