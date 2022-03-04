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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Kasımpaşa Göztepe'ye gidiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Mutlak hedefi galibiyet olan Kasımpaşa, düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:59
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Kasımpaşa Göztepe'ye gidiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla haftaya 15. sırada girdi.

İlk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Kasımpaşa, 19. haftadaki Altay karşılaşmasıyla başlayan süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve düşme hattından kurtuldu. Ancak son 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, düşme hattıyla arasındaki farkı açamadı.

Göztepe ise ligde 27 müsabakada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi gördü. Sarı-kırmızlı takım, topladığı 27 puanla düşme hattının en üst basamağı olan 17. sırada yer aldı.

İzmir'de yapılacak müsabaka, iki takım adına da düşmeme mücadelesi için kritik öneme sahip.

Kasımpaşa ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı İzmir temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

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