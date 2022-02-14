Ne Paşa ne Alanya

Son haftaların formda iki ekibi Kasımpaşa ile Alanyaspor'un mücadelesinde 4 gol atıldı, iki takım da birer kez öne geçti ama puanlar paylaşıldı. Konuk ekip Alanyaspor, 42. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Kasımpaşa, 65'te Mamadou Fall ile eşitliği sağladı: 1-1. Üç dakika sonra 68'de Muleka paşa'yı bir adım öne taşıdı. Alanya bu gole 74'te Efkan ile yanıt verdi. 2-2'lik sonucun ardından Alanyaspor puanını 40'a, Kasımpaşa ise 28'e yükseltti.



YENİLGİ YARAMADI

Beş maçlık müthiş galibiyet serisiyle düşme potasından uzaklaşan Kasımpaşa'ya geçen haftaki Trabzon yenilgisi yaramadı. Son iki maçta 5 puan kaybeden İstanbul ekibi, 1-0'dan gelip öne geçtiği maçı kazansa Galatasaray'ı da geride bırakacaktı.



7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kasımpaşa deplasmanında 1 puanı kurtaran Alanya ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken hiç kaybetmedi.



İKİ YILDIZ SAKAT

Alanya, Kasımpaşa maçı öncesinde son dakika şoku yaşadı. Takımın önemli isimleri Efecan Karaca ve Emre Akbaba, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.